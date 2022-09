11 de setembro. Biden comprometido em evitar outro ataque contra EUA

, disse o presidente, com as tropas atrás de si, enquanto a chuva caía.“Nunca esqueceremos, nunca desistiremos [...].", garantiu Joe Biden.O presidente foi acompanhado por familiares dos elementos de socorro que estiveram no Pentágono no dia do ataque. "Temos [para com eles] uma dívida incrível", vincou.A cerimónia decorre pouco mais de um ano após Biden ter retirado as tropas norte-americanas do Afeganistão. No entanto, assegurou que o seu Governo continua a perseguir os responsáveis pelos ataques de 11 de setembro.Em agosto,que ajudou a planear os ataques.Quase 3.000 pessoas morreram nos ataques do 11 de setembro, quando terroristas da Al Qaeda lançaram aviões contra as torres do World Trade Center de Nova Iorque e no Pentágono em Arlington, Virgínia, enquanto um quarto avião caiu na Pensilvânia.

c/ agências