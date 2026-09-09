Mundo
11 de Setembro. Dados apontam para mais de 9 mil mortes por exposição a materiais tóxicos
Vão comemorar-se os 25 anos da tragédia em Nova Iorque, com o ataque às Torres Gémeas. O debate tem anos - que efeitos teve a queda das torres na qualidade do ar da cidade? Os dados mais recentes apontam para mais de 9 mil mortes relacionadas com a exposição a materiais tóxicos.
A câmara da cidade vai libertar hoje uma série de documentos internos até agora longe dos olhares públicos relativos aos impactos dos atentados.
A polémica reabre-se agora sobre as reais consequências do 11 de setembro.
A polémica reabre-se agora sobre as reais consequências do 11 de setembro.