11 de Setembro. Dados apontam para mais de 9 mil mortes por exposição a materiais tóxicos

Vão comemorar-se os 25 anos da tragédia em Nova Iorque, com o ataque às Torres Gémeas. O debate tem anos - que efeitos teve a queda das torres na qualidade do ar da cidade? Os dados mais recentes apontam para mais de 9 mil mortes relacionadas com a exposição a materiais tóxicos.