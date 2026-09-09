11 de Setembro. Dados apontam para mais de 9 mil mortes por exposição a materiais tóxicos

11 de Setembro. Dados apontam para mais de 9 mil mortes por exposição a materiais tóxicos

Vão comemorar-se os 25 anos da tragédia em Nova Iorque, com o ataque às Torres Gémeas. O debate tem anos - que efeitos teve a queda das torres na qualidade do ar da cidade? Os dados mais recentes apontam para mais de 9 mil mortes relacionadas com a exposição a materiais tóxicos.

Diana Almeida - RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa

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A câmara da cidade vai libertar hoje uma série de documentos internos até agora longe dos olhares públicos relativos aos impactos dos atentados.

A polémica reabre-se agora sobre as reais consequências do 11 de setembro.

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