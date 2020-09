11 de setembro foi há 19 anos

Quatro aviões comerciais foram sequestrados por terroristas da Al-Qaeda.



Dois foram contra as torres gémeas do World Trade Center, em Nova Iorque.



Os prédios ruíram duas horas depois do impacto.



O terceiro avião colidiu com o Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, nos arredores de Washington.



O quarto avião caiu num campo na Pensilvânia, depois de alguns passageiros e tripulantes terem tentado retomar o controlo do aparelho.