12 países da União Europeia vão colocar no mercado reservas estratégicas até ao final de janeiro

12 países da União Europeia vão colocar no mercado reservas estratégicas até ao final de janeiro

Doze países europeus, incluindo Portugal, decidiram colocar no mercado 42 milhões e meio de barris de petróleo e combustíveis das reservas estratégicas ate ao final de Janeiro.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto de Alex Waldbrand na Unsplash

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A decisão foi anunciada ontem à noite, no Luxemburgo, no final da reunião dos ministros da Energia da União Europeia.
Metade deste volume de combustíveis que vai ser libertado nos próximos meses - gasóleo - combustível que tem sofrido a maior pressão dos preços.

O combustível que vai ser libertado agora faz parte - dos 426 milhões de barris - que a Agencia Internacional da Energia - colocou há disposição dos mercados em março.

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