12 países da União Europeia vão colocar no mercado reservas estratégicas até ao final de janeiro

A decisão foi anunciada ontem à noite, no Luxemburgo, no final da reunião dos ministros da Energia da União Europeia.Metade deste volume de combustíveis que vai ser libertado nos próximos meses - gasóleo - combustível que tem sofrido a maior pressão dos preços.O combustível que vai ser libertado agora faz parte - dos 426 milhões de barris - que a Agencia Internacional da Energia - colocou há disposição dos mercados em março.