20 anos depois. Crimes do Darfur julgados no Tribunal Penal Internacional

No que os ativistas dos Direitos Humanos consideram já como um marco histórico, está agendado no Tribunal Penal Internacional (TPI) o primeiro julgamento dos crimes do Darfur, 20 anos após as atrocidades que se estima terem feito mais de 300 mil vítimas naquela região do Sudão. Ali Muhammad Ali Abd-al-Rahman, alegado líder da milícia pró-governamental Janjaweed, é acusado de 31 crimes de guerra e crimes contra a Humanidade. Abd-al-Rahman, também conhecido por Ali Kushayb, nega todas as acusações.