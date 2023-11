200 camiões de ajuda humanitária com luz verde para entrar em Gaza

Os veículos estão registados e dispõem já de visto das autoridades militares israelitas na passagem de Nitzana, entrando depois na Faixa de Gaza por Rafah.

A coluna humanitária inclui duas centenas de camiões e seis ambulâncias destinadas ao norte da Faixa de Gaza, com autorização de Israel, segundo um comunicado do COGAT citado pelo jornal The Times of Israel.

Os camiões carregam alimentos, água e material médico.