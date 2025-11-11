Especial
Dezenas de delegações em Luanda. Angola assinala 50 anos da independência

200 famílias reassentadas no centro de Moçambique para expansão da Vulcan

Pelo menos 200 famílias serão reassentadas na província de Tete, centro de Moçambique, para permitir a expansão da mineradora Vulcan, que explora carvão, disse a secretária de Estado naquela província.

Lusa /

VER MAIS

"Das pessoas que vão ser reassentadas, na ordem de 200 famílias, visitámos a casa modelo e visitámos outras casas já concluídas, e outras ainda em processo de conclusão, mas também visitámos a componente de infraestruturas sociais, estamos a falar de escolas e centros de saúde, centros infantis, sistemas de abastecimento de água e as vias", disse Cristina Mafumo, secretaria de Estado em Tete.

Citada hoje pela comunicação social local, a governante acrescentou que a empresa mineradora indiana vai assegurar que as famílias reassentadas recebam também uma área para a prática das atividades agrícolas. 

As obras de reassentamento estão orçadas em cerca de 20 milhões de dólares (17 milhões de euros) e já estão a 70% de execução e a empresa diz que quer construir uma cidade modelo na localidade onde serão reassentadas as famílias.

A Vulcan explora em Moatize uma área de 250 quilómetros quadrados e a comunidade mais próxima das minas está localizada a, pelo menos, 350 metros, avançou a empresa.

A empresa privada indiana faz parte do Jindal Group, com um valor de mercado de 18 mil milhões de dólares (15,5 mil milhões de euros), e antes já estava presente em Moçambique, operando a mina Chirodzi, localizada também na região de Tete.

Só nos últimos três anos, a Vulcan produziu anualmente mais de 35 milhões toneladas de carvão nas suas minas em Moatize, uma operação comprada, em abril de 2022, à brasileira Vale por mais de 270 milhões de dólares (233 milhões de euros).

A Vale esteve presente em Moçambique por 15 anos, tendo explorado a mina de Moatize e 912 quilómetros de ferrovia no Corredor Logístico de Nacala para o transporte de carvão, infraestrutura também vendida à Vulcan.

Tópicos
PUB
PUB