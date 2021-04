2020 foi um dos três anos mais quentes no planeta

Foto: Jim Lo Scalzo - EPA

O ano de 2020 foi um dos três mais quentes no planeta desde que há registos e foi mesmo o mais quente na Europa. Em média, a temperatura subiu 0,4 graus Celsius. De acordo com o Relatório do Estado do Clima, divulgado hoje, em algumas zonas do Ártico registaram-se mais 6 graus.