2022, ano de calor histórico para os oceanos

As temperaturas dos oceanos voltaram a registar valores sem precedentes em 2022, refletindo as alterações dos ciclos da água devido à emissão de gases com efeito estufa e outras substâncias antrópicas originadas por atividades humanas. Um estudo revela também que o índice de contraste de salinidade atingiu o nível mais alto alguma vez documentado.