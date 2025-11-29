24 anos de liderança de Ralph Gonsalves em São Vicente e Granadinas terminam com derrota eleitoral

O Novo Partido Democrático (NDP, na sigla em inglês), liderado por Godwin Friday, conquistou 14 dos 15 lugares no Parlamento, segundo os resultados preliminares hoje divulgados.

Candidato a um sexto mandato consecutivo na chefia do governo, Gonsalves, de 79 anos, o primeiro-ministro que mais tempo serviu nas Caraíbas, foi o único candidato do Partido da Unidade Trabalhista (ULP) a conquistar um lugar nas eleições de quinta-feira.

O seu filho, o ministro das Finanças Camillo Gonsalves, e o ministro da Agricultura Saboto Scofield Caesar, ambos considerados potenciais futuros líderes do partido, perderam as eleições para candidatos da oposição.

"As eleições já passaram e quero ver este país unido, a correr riscos e a trabalhar rapidamente para construir um São Vicente e Granadinas para todos", realçou Friday à emissora estatal NBC.

Friday, de 66 anos, que venceu folgadamente o seu lugar nas Granadinas do Norte, anunciou hoje a intenção de tomar posse porque não quer "um vazio de poder".

"Ser primeiro-ministro é uma enorme responsabilidade. Há muita esperança, expectativa e vontade de fazer a diferença, e pretendo fazê-lo", destacou.

Segundo o ex-presidente do NDP, Linton Lewis, o partido evitou habilmente várias questões polémicas durante a campanha, como o corte de relações com Taiwan a favor da China e o programa de cidadania por investimento.

"É tempo de mudança, especialmente depois de 25 anos no poder", frisou Lewis, referindo-se a Gonsalves, também conhecido por "Camarada Ralph".

Na última eleição geral, a ULP de Gonsalves tinha conquistado nove dos 15 lugares.

São Vicente e Granadinas, um arquipélago de cerca de 30 ilhas nas Pequenas Antilhas, foi uma colónia britânica até 1979 e é membro da Comunidade das Nações e das Caraíbas (CARICOM).

Diversos dirigentes da CARICOM, incluindo os primeiros-ministros da Jamaica, Andrew Holness, e de Trindade e Tobago, Kamla Persad-Bissessar, felicitaram Godwin Friday pela sua vitória.

Gonsalves foi eleito pela primeira vez em março de 2001, tornando-se um dos líderes democráticos com mais tempo de serviço na história recente.

Foi um defensor acérrimo do Presidente venezuelano Nicolás Maduro e do Presidente cubano Miguel Díaz-Canel.