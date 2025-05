27 pessoas morreram na passagem de vários tornados na zona centro oeste dos EUA

O número mais elevado de vítimas mortais registou-se no Kentucky, com 18 mortos.



As autoridades temem que o valor possa aumentar tendo em conta o rasto de destruição.



Continuam com as operações de resgate à procura de pessoas que possam estar entre os destroços de várias habitações.



Durante o fim de semana, cerca de 200 Milhões de habitantes podem ser afetados por condições meteorológicas severas.



A situação só deve melhorar a partir de quarta-feira.