"3CLIPSE" estreia em simultâneo na Península Ibérica e antecipa rara série de eclipses solares



A experiência, destinada a públicos a partir dos 10 anos, recorre a tecnologia fulldome com projeções imersivas a 360 graus para recriar um eclipse total do Sol, permitindo ao espectador observar fenómenos como a coroa solar ou a súbita transformação do dia em noite. A componente científica é construída através de uma narrativa acessível, acompanhando a história de uma menina e da sua avó durante uma visita a um planetário, numa viagem que cruza conhecimento, emoção e descoberta.



Além de explicar como ocorrem os eclipses, " Além de explicar como ocorrem os eclipses, " 3CLIPSE " explora também o significado histórico e cultural destes fenómenos, sublinhando o fascínio que continuam a exercer em pleno século XXI. A sessão integra um projeto mais amplo de literacia científica, que inclui materiais educativos, como exposições descarregáveis, guias didáticos e conteúdos audiovisuais disponíveis online.

A estreia surge num momento particularmente relevante, já que Portugal se prepara para observar, a 12 de agosto, um eclipse solar com níveis de ocultação entre 74% e 100%, reforçando o interesse do público por este tipo de acontecimentos.



Para ampliar o alcance da iniciativa, a Ciência Viva disponibilizará gratuitamente a sessão a todos os planetários nacionais. Na estreia, serão ainda distribuídos óculos de observação do eclipse, incentivando a participação segura do público nos eventos astronómicos que se aproximam.



Com dois eclipses totais e um anular previstos nos próximos três anos, a Península Ibérica torna-se um dos melhores locais do mundo para observar este fenómeno, e “3CLIPSE” posiciona-se como uma porta de entrada para compreender — e antecipar — um dos grandes espetáculos naturais do nosso tempo.





Trinta e cinco planetários, museus e centros de ciência da Península Ibérica, incluindo o Planetário do Porto – Centro Ciência Viva, estreiam em simultâneo, no próximo dia 26 de junho, a sessão imersiva “3CLIPSE”, uma produção dedicada a um dos fenómenos astronómicos mais marcantes das próximas décadas: a sequência de três eclipses solares observáveis a partir da região ibérica em 2026, 2027 e 2028.