Foto: António Cotrim - Lusa

Apesar da situação política em Portugal, o primeiro-ministro e o presidente da República só fazem declarações sobre a presença na Guiné-Bissau e as cerimónia dos 50 anos de Independência do país. Ao contrário do que se esperava, o protocolo das celebrações António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa não estiveram lado a lado.