50 anos do Watergate. O papel do jornalismo e polarização da política norte-americana

Eleito em 1968 como presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon voltou a candidatar-se pelo Partido Republicano em 1972 contra o democrata George McGovern, conseguindo e conseguiu uma vitória esmagadora com a conquistade 49 dos 50 Estados.

Pouco passava da meia-noite e meia quando Frank Wills, segurança no Watergate, vê fita adesiva a impedir que uma das portas do edifício se fechasse. Chamou a polícia e nessa noite são detidos cinco homens no sexto andar, na sede do Comité Nacional Democrata, com os dispositivos de escuta, as chaves da sala 214 e 2.300 dólares em notas.







"Encontrei fita adesiva na porta. Liguei para a polícia", escreveu o segurança no diário de Watergate, mantido no Arquivo Nacional.



Um dos detidos, James W. McCord Jr., assume-se nos interrogatórios como um aposentado consultor de segurança de um serviço governamental. Em tribunal responde ao juiz, num sussurro, que trabalhou para a CIA. E começa aquela que viria a ser uma das investigações mais importantes na história do jornalismo e da política norte-americana.







Em 1974, dois anos depois, o presidente Nixon viu-se obrigado a renunciar para evitar o impeachment.

Nova Era na investigação jornalística

Bob Woodward estaria de folga quando o seu editor, Barry Sussman, lhe ligou a pedir que fosse cobrir um caso urgente. Jornalista estagiário na secção dos assuntos da cidade de Washington, no Washington Post, Bob não sabia que estava prestes a fazer história.



A primeira notícia sobre o assalto ao Watergate é publicada a 18 de junho de 1972, assinada por Alfred E. Lewis, o repórter que cobria assuntos de polícia da capital. Mas no fim do texto estavam já incluídos os nomes de Bob Woodward e Carl Bernstein por terem colaborado na redação do artigo.





Entretanto, quem acabou por assumir a investigação do caso que derrubou a Administração Nixon foram os jovens repórteres – o que lhes valeu o Prémio Pulitzer.



No mesmo dia, a Associated Press identifica James W. McCord Jr. Como coordenador de segurança da Comissão para a Reeleição do Presidente, isto é, a comissão de campanha de Nixon. Depressa começam a aparecer mais ligações à Casa Branca, assim como a possibilidade de um escândalo político.



As autoridades revistaram a sala 214 do Watergate e encontraram livros de endereços de dois dos assaltantes já detidos, nos quais estava o contacto de um outro ex-agente da CIA e alegado consultor da Casa Branca, E. Howard Hunt Jr. Em segredo, um agente do FBI envolvido na investigação confirma a Bod Woodward que havia indícios de ligações da Casa Branca à invasão da sede democrata, assim como a associação de Hunt aos detidos.





W. Mark Felt era a fonte dos jornalista do Washington Post, com a alcunha de “Garganta Profunda”, e cuja a identidade só foi revelada em 2005.



Umas semanas depois, a 1 de julho, começam as demissões na equipa da campanha republicana. John Mitchell, ex-procurador-geral dos EUA que renunciou no início do ano para comandar a campanha de reeleição de Nixon, e Hugh W. Sloan Jr., tesoureiro da campanha, apresentam demissão e tornam-se, posteriormente, fontes de informação de Woodward e Carl Bernstein.



Aprofundando cada vez mais a investigação, os jovens jornalistas sabem, através das suas fontes do FBI, que o dinheiro que os assaltantes tinham na noite de 17 de junho tinha sido desviado da comissão de campanha de Nixon.