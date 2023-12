50 graus negativos. Homem sobrevive escondido no trem de aterragem num voo entre Argélia e França

No meio da manhã de quinta-feira, durante as verificações técnicas a um voo da Air Algerie vindo de Oran, pousado no aeroporto de Orly, em Paris, foi encontrado um homem com cerca de 20 anos de idade escondido no trem de aterragem.





Sem qualquer identificação, o cidadão foi encaminhado para o hospital em estado grave.





Fontes do aeroporto, citadas na publicação, reportaram que o homem

Não é o único

De acordo com os dados de Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) foram registados pelo menos 132 casos de pessoas a viajar clandestinamente nos compartimentos dos trem de aterragem de aviões comerciais, entre 1947 e 2021.





A probabilidade de sobrevivência é mínima, perante as temperaturas que descem a -50 graus e a falta de oxigénio durante o voo a cerca de dez mil metros de altitude.





A taxa de mortalidade de pessoas que tentam viajar desta forma é de 77 por cento, segundo dados da FAA.





Ainda em 2023, o corpo de um homem foi descoberto no compartimento das rodas num avião no aeroporto Schiphol, em Amesterdão, que tinha vindo de Toronto, mas que anteriormente tinha descolado da Nigéria.





Meses antes dois passageiros foram encontrados mortos num voo entre Santiago do Chile e Bogotá.





Em julho de 2019, um corpo congelado de um homem caiu num jardim num subúrbio de Londres. A queda teria origem num avião da Kenya Airways que se aproximava do aeroporto de Heathrow e abrira o trem de aterragem nessa altura.

Caso de sucesso num avião de carga

Em janeiro de 2022 um homem queniano de 22 anos foi encontrado vivo na roda dianteira de um avião de carga, após 11 horas de voo para a Europa, entre a África do Sul e o aeroporto de Schiphol.





Há data, a porta-voz da polícia militar Joanna Helmonds, em entrevista à Reuters sublinhou que "é definitivamente muito incomum que alguém tenha conseguido sobreviver ao frio em tal altura - muito, muito incomum".





O passageiro clandestino acabou por sobreviver e pediu asilo aos Países Baixos.

1946. Bas Wie tinha 12 anos

É também conhecida a história de Bas Wie, que com 12 anos de idade, tornou-se uma das primeiras pessoas a sobreviver a uma viagem clandestina no compartimento da roda de um avião, em 1946.







Wie escondeu-se no trem do avião holandês DC-3 com destino a Darwin, pouco antes de deixar a pista de Kupang, na Indonésia.





Três horas depois, o rapaz foi encontrado inconsciente e apresentava uma grande ferida nas costas.







A história comoveu a Austrália e o apoio público salvou Wie da deportação ao abrigo das políticas da “Austrália Branca” em vigor na altura.

Bas e sua esposa Margaret Wie. Imagem fornecida pela família Wie via X





Revelou mais tarde que a cicatriz que tinha nas costas não tinha sido do avião, mas sim do sítio de onde fugira. Foi adotado, cresceu, casou e teve cinco filhos. Morreu em 2016, aos 82 anos.