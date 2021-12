70 anos depois. Coreias chegam a "acordo de princípio" para colocar ponto final no conflito

Em Camberra, onde está numa visita de quatro dias,Segundo o Guardian, o presidente da Coreia do Sul admitiu que as negociações sobre a guerra 1950-53 estavam a ser impedidas por objeções norte-coreanas à atual “hostilidade dos EUA”.“Por esse motivo não no podemos sentar para negociar as declarações entre a Coreia do Sul, a Coreia do Norte e os Estados Unidos”, afirmou durante uma conferência de imprensa.”, acrescentou.Para Moon é “importante acabar com um armistício instável que existe há quase sete décadas” e “uma declaração de paz pode melhorar as perspetivas de um avanço do programa de armas nucleares de Pyongyang”.Poucas horas depois destas declarações de Moon Jae-in, o ministro sul-coreano da Unificação, Lee In-young, afirmou que o acordo “poderia ser um ponto de passagem para uma nova fase de paz” e exortou Pyongyang a aceitar a oferta de Seul.“A Coreia do Norte tem mostrado, nos últimos tempos, uma forma mais aberta de diálogo”, afirmou Lee.Segundo o ministro sul-coreano da Unificação, “a Coreia do Norte lançou vários mísseis de curto alcance este ano, mas não fez a situação deteriorar-se severamente nem elevar as tensões a um alto nível”.Moon, que fez do envolvimento com a Coreia do Norte uma característica chave da sua administração, está a pressionar um acordo de paz antes do seu único mandato de cinco anos como Presidente da Coreia do Sul terminar, na próxima primavera.

Em Camberra, o presidente sul-coreano repetiu o apelo ao fim das hostilidades que já tinha feito no seu discurso na Assembleia Geral da ONU em setembro, que na altura levou Kim Yo-jong, a influente irmã do líder norte-coreano Kim Jong-un, a descrever a sua iniciativa como “uma interessante e boa ideia”.

As autoridades chinesas já declararam o apoio à proposta, enquanto Seul e Washington estão na fase final da elaboração do projeto da declaração.No entanto, a, uma referência à presença de 28.500 militares norte-americanos na Coreia do Sul e aos exercícios militares anuais que Pyongyang considera um ensaio para uma eventual invasão.A opinião de Seul e de Washington está dividida sobre a sensatez de assinar um tratado de paz formal, enquanto a Coreia do Norte continuar a desenvolver armas nucleares e mísseis balísticos num desafio às sanções da ONU.Os apoiantes de Moon concordam que a assinatura de um “acordo de princípio” normalizaria os laços com Pyongyang e encorajaria o regime a retomar as negociações nucleares. Para os críticos, isso recompensaria o comportamento provocador do regime de Kim Jong-un e poderia ameaçar a presença de militares norte-americanos no sul.