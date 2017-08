700 milhões de dólares para um só apostador nos Estados Unidos

RTP 24 Ago, 2017, 14:28 / atualizado em 24 Ago, 2017, 14:29 | Mundo

Os números da chave vencedora foram o 6, 7, 16, 23, 26 e o número final, o chamado Powerball, foi o 4.



O bilhete foi comprado numa casa de apostas em Watertown, perto de Boston, e o nome do vencedor não foi revelado. As probabilidades de este prémio ser atribuído eram de um para 292,2 milhões.



O valor final, que pode ser obtido todo de uma vez ou ao longo de 29 anos de forma repartida, deve chegar aos 443 milhões de dólares, aproximadamente 375 milhões de euros, consoante os impostos do Estado onde for levantado.



Foram atribuídos mais 40 prémios no mesmo dia em que saiu este jackpot. Seis bilhetes venceram dois milhões de dólares e 34 bilhetes ganharam um milhão de dólares.



De acordo com Charlie McIntyre, presidente da empresa Powerball, “o principal objetivo desta lotaria é criar jackpots nunca antes vistos”.



O maior prémio alguma vez atribuído por esta lotaria foi de 1,6 mil milhões de dólares, aproximadamente 1,3 mil milhões de euros.

À escala mundial



Em termos mundiais, os norte-americanos dominam a liga dos jackpots. Numa lista com dez posições, as lotarias Mega Millions e Powerball dividem entre si as primeiras seis posições com um valor acumulado de mais de dois mil milhões de dólares.



As restantes quatro posições são ocupadas pelo Euromilhões, com prémios atribuídos no valor de 741 milhões de euros.