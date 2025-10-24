Em direto
Frente Comum cumpre "grande greve" da Função Pública contra políticas do Governo

80 anos da ONU. "Devia ser um momento de celebração, mas não me parece uma celebração se olharmos para o mundo"

Raquel Morão Lopes - Antena 1
Jeenah Moon - Reuters

A presidente da Assembleia Geral da ONU conversou em exclusivo com a Antena 1 a propósito dos 80 anos da Carta fundadora da organização, que se assinalam esta sexta-feira.

VER MAIS
Annalena Baerbock fala dos problemas de financiamento, da urgência de uma reforma do conselho de segurança, da situação na Ucrânia e em Gaza.

Ela, que é apenas a quinta mulher a assumir o cargo de presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, considera que deve ser também uma mulher a assumir o cargo de secretário-Geral da ONU, quando terminar o mandato de António Guterres, em dezembro de 2026.
Tópicos
PUB
PUB