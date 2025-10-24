80 anos da ONU. "Devia ser um momento de celebração, mas não me parece uma celebração se olharmos para o mundo"

Annalena Baerbock fala dos problemas de financiamento, da urgência de uma reforma do conselho de segurança, da situação na Ucrânia e em Gaza.Ela, que é apenas a quinta mulher a assumir o cargo de presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, considera que deve ser também uma mulher a assumir o cargo de secretário-Geral da ONU, quando terminar o mandato de António Guterres, em dezembro de 2026.