80 anos do fim da II Guerra. Rússia exibe armamento que usa contra Ucrânia

Os drones Lancet, Geran-2, Orlan-10 e Orlan-30 estavam entre os que foram exibidos no desfile para marcar o 80.º aniversário da vitória da União Soviética e dos seus aliados sobre a Alemanha nazi.



Putin destaca campanha contra a Ucrânia no discurso

Ativos russos congelados vão manter tanques Caesar na Ucrânia

A União Europeia decidiu utilizar os juros gerados pelos ativos russos congelados para ajudar Kiev.

Tribunal especial para a Rússia

O primeiro-ministro ucraniano, Denys Chmygal, recebeu em Lviv a chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, e delegações de 35 países europeus.

Cessar–fogo incondicional de 30 dias



A proposta do presidente norte-americano é apoiada pelo Reino Unido e países do norte da Europa, revelou o primeiro-ministro norueguês.



A Força Expedicionária Conjunta é liderada pelo Reino Unido. A ideia da criação da força nasceu em 2012 e consolidou-se após a cimeira da NATO de 2014, ano em que a Rússia anexou a península ucraniana da Crimeia.

“Estas nações são Estados soberanos que se juntam para responder rápida e decisivamente a uma crise emergente. O desenvolvimento é possibilitado através do envolvimento político e estratégico”, de acordo com a própria força.





O presidente Vladimir Putin, o presidente chinês Xi Jinping e mais de duas dúzias de outros líderes estrangeiros assistiram ao desfile dos váriosrussos conduzidos pela Praça Vermelha, juntamente com outros equipamentos militares.OsOrlan são muito utilizados para missões de reconhecimento e de seleção de alvos. O ZALA Lancet é uma munição de voo livre utilizada tanto para missões de ataque como de reconhecimento, que terá atacado e destruído numerosas peças de equipamento militar ucraniano, incluindo tanques e um jato militar.O Geran-2 é umsuicida oude fabrico russo, cuja conceção teve origem no Irão, onde foi fabricada uma versão anterior. Têm sido utilizados para atingir infraestruturas energéticas ucranianas e Kiev acusou Moscovo de os utilizar também para atingir edifícios residenciais.A Rússia negou ter deliberadamente como alvo civis e afirma que apenas visa objetos militares ou relacionados com militares.A Ucrânia também desenvolveu os seus própriosavançados e utilizou-os de forma altamente eficaz contra as tropas russas no campo de batalha e contra alvos dentro da Rússia, como depósitos de petróleo e refinarias.No discurso das cerimónias que marcam a derrota da Alemanha nazi, em 1945, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que todo o país apoia a ofensiva na Ucrânia referindo-se diretamente ao conflito que mantém desde 2022."A Rússia tem sido e será uma barreira indestrutível contra o nazismo, a russofobia e o antissemitismo", acrescentou o chefe de Estado.Por outro lado, Putin prestou homenagem ao papel desempenhado pelos países aliados na derrota das tropas de Hitler.“Lembrar-nos-emos sempre que a abertura de uma segunda frente na Europa, após as batalhas decisivas no território da União Soviética, tornou a vitória mais próxima”, afirmou, acrescentando: "Valorizamos muito a contribuição dos soldados dos exércitos aliados para a nossa vitória comum", disse Vladimir Putin.A Rússia assinala sempre no dia 9 de maio o final da Segunda Guerra Mundial mantendo a tradição que se prolonga desde a era soviética. O conflito que decorreu entre 1939 e 1945 fez mais de vinte milhões de mortos na União Soviética.A França vai utilizar os rendimentos dos ativos russos congelados para manter os canhões Caesar que forneceu à Ucrânia, anunciou o chefe da diplomacia francesa na sexta-feira, em Lviv, no oeste da Ucrânia.”, declarou Jean-Noël Barrot, que participa numa reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia.Em junho de 2024, o grupo franco-alemão de armamento KNDS, que fabrica nomeadamente canhões Caesar, oficializou em Paris a criação de uma filial na Ucrânia e indicou na altura a instalação de um centro de manutenção Caesar.Jean-Noël Barrot considera também que é necessário “pressionar (o presidente russo) Vladimir Putin a aceitar” um cessar-fogo.A Ucrânia e os seus apoiantes europeus estão reunidos em Lviv para aprovar a criação de um tribunal especial para julgar os “crimes de agressão” cometidos pela Rússia desde a sua invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022.Esta luz verde política surge durante uma visita dos ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia, numa altura em que a Rússia celebra a vitória sobre a Alemanha nazi em 1945 com grande pompa em Moscovo.Esta deslocação simbólica à Ucrânia é um lembrete de que “nem todos os que apoiam verdadeiramente a paz podem estar ao lado do presidente russo Vladimir Putin”, sublinhou.O tribunal especial para “crimes de agressão” irá trabalhar em conjunto com o Tribunal Penal Internacional (TPI), que já emitiu mandados de captura internacionais para vários líderes russos, incluindo Vladimir Putin.O tribunal será criado pelo Conselho da Europa, o principal organismo de controlo dos direitos humanos do continente, criado após a Segunda Guerra Mundial para defender os direitos e o Estado de direito.Os trabalhos para criação deste tribunal especial aceleraram desde o regresso de Donald Trump à Casa Branca e o receio de que Vladimir Putin e outros dirigentes russos beneficiassem de imunidade em caso de acordo de paz.Na quinta-feira, Donald Trump apelou a um “cessar-fogo incondicional de 30 dias” na Ucrânia, enquanto Volodymyr Zelensky disse estar aberto a “todos os formatos de negociação” com a Rússia.Tanto a Rússia como a Ucrânia “terão de ser responsabilizadas” e “se o cessar-fogo não for respeitado, os Estados Unidos e os seus parceiros imporão novas sanções”, ameaçou o presidente norte-americano na sua rede social Truth., disse Jonas Gahr Støre., por ocasião da reunião dos 10 países da Força Expedicionária Conjunta (JEF, na sigla em inglês), citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).O líder norueguês disse que o cessar-fogo deve ser monitorizado e respeitado antes de se poder avançar para “negociações sobre as principais questões, a fim de alcançar uma paz duradoura”.A JEF integra Dinamarca, Estónia, Finlândia, Islândia, Letónia, Lituânia, Noruega, Suécia, Países Baixos e Reino Unido, todos membros da NATO.Estes países mantiveram conversas telefónicas separadas com Donald Trump e com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na quinta-feira à noite, acrescentou a AFP.O pedido de cessar-fogo de Trump “é aceite e compreendido, assim como a necessidade de pressionar a Rússia a respeitar este cessar-fogo”, acrescentou Jonas Gahr Støre.“Se não for respeitado, devem ser impostas sanções”, sublinhou.Segundo Jonas Gahr Støre, trata-se de “uma abordagem concertada que está atualmente a ser adotada pelos Estados Unidos, pelos europeus e pela Ucrânia”.A força foi concretizada com a assinatura de um memorando de entendimento em 2018.