A avaliação de Erdogan. Vitória do Azerbaijão traz "novas oportunidades"

"É um motivo de orgulho para a Turquia ver as operações antiterroristas do Azerbaijão terem êxito num curto lapso de tempo e respeitando os direitos dos civis", afirmou o Presidente turco em declarações à imprensa, ao lado do homólogo azeri, Ilham Aliev.

"Com esta vitória, abrem-se novas janelas de oportunidade para uma normalização geral na região", prosseguiu.

O chefe de Estado turco efetua uma visita de um dia ao enclave azeri de Nakhitchevan, situado entre a Arménia e o Irão e que faz fronteira com a Turquia.

Foi recebido pelo Presidente Aliev, que lhe deu um forte abraço à saída do avião, alguns dias depois de o exército azeri ter obtido uma vitória militar relâmpago contra a autoproclamada "república" de Nagorno-Karabakh, um enclave montanhoso de população maioritariamente arménia que foi anexado ao Azerbaijão pelas autoridades soviéticas em 1921 e que foi palco de duas guerras entre Arménia e Azerbaijão: uma entre 1988 e 1994 (30.000 mortos) e a outra no outono de 2020 (6.500 mortos).

"Esperamos que a Arménia agarre a mão pacífica que lhe foi estendida", acrescentou.

Oficialmente, está previsto os dois dirigentes colocarem a primeira pedra na construção de um gasoduto de 85 quilómetros entre o leste da Turquia e Nakhitchevan e presidirem à inauguração de um complexo militar.

Mas, segundo a comunicação social turca, deverão igualmente discutir a abertura do corredor de Zangezur aos azeris através da Arménia.

Abrir o corredor de Zangezur, ao longo da fronteira da Arménia com o Irão, permitiria a Baku estabelecer uma continuidade territorial até Nakhitchevan e com a Turquia.

A pequena faixa de terra do enclave de Nakhitchevan faz parte do Azerbaijão desde 1923, mas não está ligada ao resto do país.

Esta demonstração de força turca no Azerbaijão, no meio da crise de Nagorno-Karabakh, contrasta com a aparente retirada da Rússia da região.