"A China é que fez isto". Trump sugere bombardear Rússia com aviões dos EUA pintados com bandeira chinesa

Com o conflito na Ucrânia como cenário, Donald Trump aproveitou para protagonizar mais um momento insólito. Num comício com apoiantes republicanos, em Nova Orleães, o antigo presidente dos Estados Unidos sugeriu disfarçar aviões militares norte-americanos com a bandeira chinesa e bombardear a Rússia. A solução de Trump para pôr fim à ofensiva russa é, portanto, virar a Rússia contra a China e ficar "a assistir".