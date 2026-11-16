Today, there was another discussion between the negotiating groups – Ukrainian, American, and European – at the level of teams. Diplomatic efforts are actively underway, and we hope they will not be in vain. Our team is working as constructively as possible. We need a dignified end to the war and guaranteed security for Ukraine. The American team is also actively engaged – Steve Witkoff and Jared Kushner joined the discussion online. For the first time, Europe was represented in this discussion by the full group of those who will represent it in negotiations with the Russians – France, Germany, the United Kingdom, Italy, Poland, EU representatives from the European Commission and the European Council, and a NATO representative. The discussion was difficult, but there is a result: we will meet in Berlin as part of the Coalition of the Willing and work out concrete joint steps in the negotiation process. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 16, 2026

Recentes negociações russo-ucranianas, sob mediação norte-americana, em Abu Dhabi produziram resultados limitados.

Telejornal | 16 de novembro de 2026

“Dezenas” de mísseis norte-coreanos “por mês”



A Rússia garante ter destruído 1.336 drones ucranianos durante a noite de domingo para segunda-feira.



c/ agências

O presidente ucraniano revelou esta segunda-feira que, pela primeira vez, negociadores europeus participaram em discussões com os representantes de Kiev e dos Estado Unidos, no quadro da preparação para futuras negociações de paz com a Rússia. Tratou-se de uma ronda por videoconferência que, segundo Volodymyr Zelensky, contou também com a participação de um representante da NATO., indicou o chefe de Estado ucraniano.Nestas conversaçõesestiveram Jared Kushner e Steve Witkoff, emissários da Administração norte-americana de Donald Trump.Já(Cooperação Económica Ásia-Pacífico) - será o primeiro encontro do género entre Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping.Já relativamente à situação no teatro de guerra, o“A Rússia está, infelizmente, a receber mais mísseis balísticos da Coreia do Norte. Trata-se de dezenas de mísseis por mês”, denunciou o chefe de Estado ucraniano., apontou, reiterando depois oDo flanco de Moscovo saiu a denúncia de que a ponte estratégica que liga o território russo à península anexada da Crimeia foi atingida pelas forças ucranianas.A máquina de guerra russa prossegue, por sua vez, as sucessivas vagas de bombardeamentos sobre a Ucrânia, que têm por alvo preferencial a infraestrutura energética, na aproximação do inverno.