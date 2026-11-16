"A conversa não foi fácil". Europeus, ucranianos e norte-americanos preparam negociações com a Rússia
"A conversa não foi fácil, mas houve um resultado", admitiu Volodymyr Zelensky, ao abordar a entrada de negociadores europeus nos preparativos para futuras negociações com a Rússia de Vladimir Putin.
“Pela primeira vez, a Europa esteve plenamente representada nesta discussão, justamente por aqueles que a representarão nas negociações com os russos”, indicou o chefe de Estado ucraniano.
Today, there was another discussion between the negotiating groups – Ukrainian, American, and European – at the level of teams. Diplomatic efforts are actively underway, and we hope they will not be in vain. Our team is working as constructively as possible. We need a dignified end to the war and guaranteed security for Ukraine. The American team is also actively engaged – Steve Witkoff and Jared Kushner joined the discussion online. For the first time, Europe was represented in this discussion by the full group of those who will represent it in negotiations with the Russians – France, Germany, the United Kingdom, Italy, Poland, EU representatives from the European Commission and the European Council, and a NATO representative. The discussion was difficult, but there is a result: we will meet in Berlin as part of the Coalition of the Willing and work out concrete joint steps in the negotiation process.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 16, 2026
Nestas conversações online estiveram Jared Kushner e Steve Witkoff, emissários da Administração norte-americana de Donald Trump.
Os países europeus definiram o envio de negociadores de Alemanha, França, Itália, Polónia e Reino Unido, além de representantes da União Europeia, para as esperadas negociações com os russos.Recentes negociações russo-ucranianas, sob mediação norte-americana, em Abu Dhabi produziram resultados limitados.
Já o presidente russo conta viajar esta semana para Shenzhen, perto de Hong Kong, no sul da China, onde deverá avistar-se com os homólogos norte-americano e chinês, à margem da cimeira da APEC (Cooperação Económica Ásia-Pacífico) - será o primeiro encontro do género entre Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping. Telejornal | 16 de novembro de 2026
“Dezenas” de mísseis norte-coreanos “por mês”
Já relativamente à situação no teatro de guerra, o presidente ucraniano acusou a Rússia de estar a ser municiada de forma crescente pela Coreia do Norte. Zelensky apelou mesmo aos aliados europeus para que apoiem a Ucrânia numa resposta “em pé de igualdade”.
“A Rússia está, infelizmente, a receber mais mísseis balísticos da Coreia do Norte. Trata-se de dezenas de mísseis por mês”, denunciou o chefe de Estado ucraniano.
“A Europa dispõe de mísseis capazes de realizar ataques verdadeiramente eficazes”, apontou, reiterando depois o apelo à ajuda ocidental para “combater o banditismo global russo”.
Do flanco de Moscovo saiu a denúncia de que a ponte estratégica que liga o território russo à península anexada da Crimeia foi atingida pelas forças ucranianas.A Rússia garante ter destruído 1.336 drones ucranianos durante a noite de domingo para segunda-feira.
A máquina de guerra russa prossegue, por sua vez, as sucessivas vagas de bombardeamentos sobre a Ucrânia, que têm por alvo preferencial a infraestrutura energética, na aproximação do inverno.
c/ agências