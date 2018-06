Partilhar o artigo "A democracia no Brasil não corre qualquer perigo", afirma juiz Marco Mello Imprimir o artigo "A democracia no Brasil não corre qualquer perigo", afirma juiz Marco Mello Enviar por email o artigo "A democracia no Brasil não corre qualquer perigo", afirma juiz Marco Mello Aumentar a fonte do artigo "A democracia no Brasil não corre qualquer perigo", afirma juiz Marco Mello Diminuir a fonte do artigo "A democracia no Brasil não corre qualquer perigo", afirma juiz Marco Mello Ouvir o artigo "A democracia no Brasil não corre qualquer perigo", afirma juiz Marco Mello