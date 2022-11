"A fome nunca mais deve ser usada como arma", clama Zelensky

Foto: Reuters

O presidente da Ucrânia sublinha que a fome nunca mais deve ser usada como arma. No dia em que se assinalaram os 90 anos do início da tragédia do Holodomor, realizaram-se várias as vigílias em toda a Ucrânia. As homenagens relembraram os 3,5 milhões de pessoas que morreram, entre 1932 e 1933, na sequência das privações alimentares, decretadas pelo Governo soviético.