A "Grande Final" da Sonda Cassini após 20 anos de vida

RTP15 Set, 2017, 12:17 / atualizado em 15 Set, 2017, 12:49 | Mundo

Depois de 20 anos no espaço e 13 anos em órbita de Saturno e seus satélites, a sonda Cassini mergulha hoje no planeta do grande anel.



Um olhar sobre Saturno e seus satélites captada pelas câmaras da Cassini. Fonte: Nasa - DR



A sonda espacial decairá de uma altitude de 1915 quilómetros até desaparecer por completo na superficie do planeta.



O fim está previsto para as 12h54 de Portugal e poderá ser acompanhado através da página oficial da NASA. Na transmissão, que poderá ser vista na sala de controlo da Propulsion Laboratory da NASA, estará toda a equipa envolvida no projeto Cassini.







A sonda Cassini, nos seus últimos minutos de vida, vai enviar informações sobre a composição atmosférica, até que o seu sinal seja perdido.

Conjunto de imagens animadas que mostram a passagem da sonda pelos aneis de Saturno. Fonte: NASA - DR

“Grande Final”. É assim que é denominado o fim da viagem da Sonda Cassini, com direito a um mergulho no planeta para garantir as luas de Saturno, nomeadamente, o sexto maior satélite natural de Saturno, que contém sinais de atividade hidrotermal e comprovou ser geologicamente ativa nos dias de hoje.A viajar a 113 mil quilómetros por hora, irá colocar espectrómetros de radiação infravermelha e ultravioleta, que vão permitir mandar para Terra informações inéditas sobre a natureza e composição da atmosfera do planeta Saturno.Em abril, a sonda Cassini iniciou a última viagem através dos anéis de Saturno, rumo ao maior satélite natural e segundo maior de todo o sistema solar, Titã.Segundo a NASA, a aproximação de Titã mudou a órbita da Cassini, o que permite agora mergulhar no espaço entre Saturno e os seus anéis. As manobras foram realizadas semanalmente e terminam esta sexta-feira.A sonda Cassini foi criada há 20 anos com o objetivo de dar a conhecer os campos magnéticos do planeta Saturno, entender o material de que são compostos os anéis de Saturno e realizar imagens do planeta, luas e anéis.O lançamento da Cassini aconteceu a 15 outubro de 1997 e é um projeto conjunto da NASA, ESA (Agência Espacial Europeia) e ASI (Agência Espacial Italiana). A sonda Cassini demorou sete anos até chegar ao Planeta Saturno, ou seja, em 2004.Foram ainda realizadas outras descobertas, entre as quais, que os anéis de Saturno são formados por fragmentos de gelo e quepossui gelo na sua superfície.Esta sexta-feira, a sonda Cassini despede-se com um mergulho, fundindo-se depois no Planeta que ajudou a desvendar.