A grande lixeira do Gana até creche tem

Uma mini creche recebe os filhos dos trabalhadores da grande lixeira de produtos elétricos nos arredores da capital do Gana.



Por algumas horas, como testemunhou a enviada Paula Borges, estas crianças estão ao cuidado de jovens mulheres que lhes ensinam rimas, as primeiras letras e os números. Reportagem da RDP África e Rádio Kassumai (da Guiné-Bissau) com o apoio do projeto Parcerias Jornalismo e Desenvolvimento, promovido pela União Europeia, Associação para a Cooperação Entre os Povos (ACEP) e Centro de Estudos sobre África e do Desenvolvimento (CEsA).