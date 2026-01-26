A história da televisão começou há 100 anos. Recorde os momentos mais marcantes deste século

1929: Primeiras transmissões da BBC em Londres através do sistema Baird, a 20 de agosto.





1931: Primeira transmissão ao ar livre, da corrida de cavalos Derby de Epsom. Na Alemanha e nos Estados Unidos são feitas as primeiras demonstrações televisivas e emissões experimentais.





1932: Primeiras emissões experimentais do sistema de televisão René Barthélemy em França.





1933: O musical Looking In torna-se um dos primeiros registos de uma emissão televisiva, gravada num gravador Silvatpne.





1934: Primeiras emissões televisivas na União Soviética.





1935: Início das primeiras transmissões regulares em Berlim da Deutscher Fernseh-Rundfunk e em França.





1936: Lançado o primeiro serviço regular de televisão a nível mundial, a BBC, no dia 2 de novembro. Em agosto, são gravadas 72 horas de emissões dos Jogos Olímpicos de Berlim, transmitidas em sessões públicas nas principais cidades alemãs.





1937: Primeiras transmissões da BBC ao ar livre, com a coroação do rei Jorge VI e do torneio de Wimbledon.





1939: Franklin Roosevelt torna-se o primeiro presidente norte-americano a aparecer a televisão, meses antes do início da Segunda Guerra Mundial, que viria a suspender as emissões televisivas em vários países, como no Reino Unido.





1940: Em setembro, a emissora norte-americana CBS começa testes de emissões a cores.





1941: São atribuídas as primeiras licenças para a emissão de televisões comerciais nos Estados Unidos. A 7 de dezembro, o ataque à base norte-americana de Pearl Harbor, por parte das Forças Armadas japonesas, teste os limites da televisão com emissões especiais dedicadas ao acontecimento.









1943: Início das transmissões da televisão francesa Paris Télévision – Fernsehsender Paris, operada pelas autoridades alemãs.





1944: John Logie Baird faz a primeira demonstração mundial de um sistema eletrónico de televisão a cores.





1945: O fim da Segunda Guerra Mundial permite a retoma das emissões televisivas nos países beligerantes, como a União Soviética e a França.





1946: São retomadas, em junho, as emissões da BBC, quase um ano após o fim da Segunda Guerra Mundial.





1947: Em novembro, é transmitido o casamento da princesa Isabel e do príncipe Filipe do Reino Unido. Em fevereiro, as emissões da BBC são temporariamente suspensas durante um mês devido à crise energética.





1948: Os Jogos Olímpicos de Londres são transmitidos em direto para a BBC, com emissões diárias de cerca de três horas e meia.

1949: A tomada de posse do presidente norte-americano, Harry Truman, é transmitida pela primeira vez na televisão, em janeiro. A 29 de dezembro, são transmitidas as primeiras emissões diárias em UHF (Ultra High Frequency).





1950: Fundação da União Europeia de Radiodifusão (UER), que conta com a Emissora Nacional como uma das suas fundadoras. Em setembro, é inaugurada a primeira emissora televisiva do Brasil, a TV Tupi. Em outubro, a Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos aprova o sistema de televisão a cores desenvolvido pela CBS.





1951: Primeiras emissões televisivas em países como nos Países Baixos, Dinamarca e Argentina.





1952: A 1 de fevereiro, é emitida a primeira detonação de uma bomba nuclear, através da KTLA de Los Angeles, no âmbito dos testes levados a cabo na Área de Testes de Nevada.





1955: É constituída a RTP - Radiotelevisão Portuguesa, SARL, a 15 de dezembro. Em setembro, iniciam-se as primeiras emissões da televisão privada no Reino Unido.





1960: Primeira transmissão da Volta a Portugal em Bicicleta e primeiras ligações internacionais regulares através de um sistema de satélites, que incluem o casamento do rei Balduíno da Bélgica e um jogo de hóquei em patins entre Espanha e Portugal, que terminou na vitória de Portugal 3-1. O terramoto de Agadir, em Marrocos, constitui uma das primeiras reportagens não-desportivas da RTP no estrangeiro.





1961: O assalto ao paquete Santa Maria, em janeiro, e o início da Guerra Colonial, em fevereiro, deslocam equipas da RTP, mas nem todas as imagens passaram na televisão.





1962: A publicidade na RTP passa a ser feita pela concessão Movierecord SARL. Em julho, é transmitida a primeira emissão simultânea em todo o mundo, através do satélite Telstar.





1965: Início das transmissões da Telescola, em outubro. Em janeiro, é inaugurada a ligação permanente entre a RTP e a emissora espanhola TVE, com uma emissão especial.





1966: O Mundial de Futebol, em que a Seleção Nacional alcança o terceiro lugar, e a inauguração da ponte Salazar (hoje 25 de abril) estão entre os eventos mais marcantes do ano.





1967: A 25 de novembro, a A 25 de novembro, a forte queda de chuva na região de Lisboa causou cerca de 700 mortos e a destruição de 20 mil casas, naquela que foi a maior catástrofe natural em Lisboa desde 1755. A censura impediu que fosse mostrado o real impacto da tragédia.





No Reino Unido, a BBC2 torna-se o primeiro canal europeu a transmitir regulamente a cores e, em junho, é feita o primeiro programa transmitido via satélite em todo o mundo, onde atuaram os Beatles e Maria Callas. A RTP transmitiu a emissão em direto.

1968: Início das emissões do Segundo Programa, atual RTP2, a 25 de dezembro. Em setembro, a televisão dá conta do acidente de Salazar e que levaria à subida de Marcello Caetano ao poder.





1969: A RTP transmite uma maratona de 18 horas, liderada por José Mensurado, sobre a viagem do homem à lua. Alem disso, a primavera marcelista permite um relaxamento da censura e o aparecimento de programas como o Zip-Zip e de poetas como Ary dos Santos, cujo poema Desfolhada venceu o Festiva da Canção desse ano.





Por outro lado, a crise académica leva a RTP a suspender a emissão da final da Taça de Portugal, entre o Benfica e a Académica de Coimbra, que acaba com a vitória dos encarnados.





1970: Início das emissões da RTP à hora de almoço, entre as 12h45 e as 15h. Em julho, a morte de Salazar leva a RTP a fazer uma maratona informativa, desde o funeral, no Mosteiro dos Jerónimos, até ao enterro em Santa Comba Dão.









1972: Abertura do Abertura do Centro Regional da RTP na ilha da Madeira , em agosto. A 22 de abril, a RTP realiza uma transmissão via satélite da transladação dos restos mortais do rei D. Pedro IV.

1975: O Processo Revolucionário em Curso (PREC) é presença constante na televisão, e termina na RTP, com a tentativa de golpe de 25 de novembro, quando a declaração ao país do capitão Duran Clemente foi substituída por uma exibição de um filme de Danny Kaye. As transmissões da RTP durante os dias seguintes são feitas a partir do Porto. Em agosto, é inaugurado o centro de emissão regional dos Açores.





1976: As eleições legislativas de 25 de abril marcam o início das emissões experimentais a cores.





1978: Os dois canais são “refundados” a 16 de outubro, por iniciativa do presidente da RTP, João Soares Louro, que criam programações diferentes e concorrenciais para “levar a concorrência até às últimas consequências”.





1979: É transmitido, pela primeira vez, uma emissão dos Jogos sem Fronteias, em direto de Cascais, feita totalmente a cores.





1984: O lançamento do filme britânico Threads (A Teia), sobre as consequências de uma catástrofe nuclear, causa um intenso debate sobre os riscos de uma guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética. Na RTP, é transmitido um debate, moderado por Carlos Pinto Coelho, sobre a eventualidade de uma guerra nuclear e a capacidade de resposta.





1985: Em julho, o evento musical Live Aid, de angariação de fundos para combater a fome na Etiópia, junta bandas como os Queen e artistas como Madonna e Mick Jagger, numa maratona televisiva de várias horas, com concertos transmitidos a partir do Estádio de Wembley, em Londres, e do Estádio John F. Kennedy, em Filadélfia. A emissão foi transmitida em mais de 150 países, incluindo pela RTP e visto por uma audiência estimada de 1,5 mil milhões de pessoas.





No mês anterior, a assinatura do tratado de adesão à Comunidade Económica Europeia (atual União Europeia) é acompanhada de perto pela televisão.





1986: O início do ano é fortemente dominado pelas eleições presidenciais, as primeiras a decidirem-se à segunda volta. A tentativa de agressão de Mário Soares na Marinha Grande, e a transmissão dessas imagens nos tempos de antena do candidato, tiveram um impacto significativo na sua campanha, resultando na sua eleição como presidente da República.





1987: O Festival OTI da Canção (versão latino-americana da Eurovisão) é transmitido pela primeira vez em Portugal, apresentado por Ana Zanatti e Eládio Clímaco.





1989: São transmitidas em direto para todo o mundo as imagens da queda do Muro de Berlim, em novembro, após o anúncio do secretário da Informação da República Democrática Alemã, Günter Schabowski, do levantamento de restrições da circulação entre as duas Alemanhas.





No final do ano, estreia a série norte-americana The Simpsons, uma das mais longas da história da televisão.





1990: Durante o ano, a realização de eleições democráticas nos países do antigo Bloco de Leste marcam o início do fim da bipolaridade internacional. Os atos eleitorais são acompanhados de perto pelas televisões ocidentais.





1991: O Telejornal de 12 de novembro começa com a transmissão de imagens do : O Telejornal de 12 de novembro começa com a transmissão de imagens do massacre no cemitério de Santa Cruz , em Timor-Leste. Os registos de Max Stahl correm o mundo e são considerados como um ponto de viragem da opinião pública em relação à ocupação indonésia de Timor. No espaço de 11 anos, o território viria a alcançar a independência.





No início do ano, José Rodrigues dos Santos lidera uma maratona televisiva de 10 horas do 24 Horas para acompanhar a Guerra do Golfo.

1993: A queda da União Soviética e a desintegração da Jugoslávia criam focos de conflito em várias áreas do antigo espaço socialista. Bósnia é um dos exemplos mais marcantes, com as imagens de massacres a marcar a opinião pública.





Iniciam-se as emissões da TVI a 20 de fevereiro.





1994: Em protesto contra o aumento das portagens para a ponte 25 de abril, tem início a 24 de junho o bloqueio da ponte, que durou várias semanas e que foi marcada por vários confrontos entre os manifestantes e a polícia, incluindo um jovem baleado pela PSP que ficou paraplégico. O evento foi seguido de perto pelas televisões, com maratonas de várias horas, e marcou o início do fim do cavaquismo.





Durante o ano, chega a Portugal a TV Cabo e estreiam séries de sucesso como Friends e Serviço de Urgência.





1995: Pela primeira vez na sua história, a RTP perde a liderança de audiências para a SIC, em maio. O fim do mandato de Cavaco Silva é um dos eventos mais marcantes do ano, com a realização dos primeiros debates pré-eleitorais para as legislativas desde 1985.





1996: A Assembleia Geral das Nações Unidas assina o dia 21 de novembro como o Dia Mundial da Televisão.





1999: O fim do segundo milénio é assinalado por uma emissão especial a nível mundial, intitulada 2000 Today, com a RTP a participar na transmissão, através da RTP2.





2000: É introduzido em Portugal o reality show Big Brother, na TVI, que viria a influenciar uma nova forma de fazer televisão durante as décadas seguintes. Na RTP, estreia o concurso Quem Quer Ser Milionário?, que conta com várias edições.





2001: Dois desastres marcam o ano na televisão. O primeiro, ocorrido em março, foi a queda da ponte de Entre-os-Rios, em Castelo de Paiva, que matou 59 pessoas, cuja abordagem sensacionalista das televisões provoca duras críticas por parte de várias entidades, como o : Dois desastres marcam o ano na televisão. O primeiro, ocorrido em março, foi a queda da ponte de Entre-os-Rios, em Castelo de Paiva, que matou 59 pessoas, cuja abordagem sensacionalista das televisões provoca duras críticas por parte de várias entidades, como o Sindicato dos Jornalistas





O segundo foi o atentado às Torres Gêmeas , a 11 de setembro, com a transmissão de imagens via CNN durante mais de 10 horas, começando no final do Jornal da Tarde, apresentado por Andrea Neves.

2002: Tentativa falhada de introdução da Televisão Digital Terreste (TDT) em Portugal.





2003: No final de uma emissão especial de informação da RTP, Carlos Fino e Nuno Patrício captam para a RTP as primeiras imagens do : No final de uma emissão especial de informação da RTP, Carlos Fino e Nuno Patrício captam para a RTP as primeiras imagens do início dos bombardeamentos norte-americanos no Iraque . A invasão, com o objetivo de derrubar o regime de Saddam Hussein, durou menos de 20 dias, com o líder iraquiano a ser condenado à morte em 2006.





2004: O Europeu de Futebol, realizado em Portugal, é fortemente acompanhado pela televisão portuguesa, com a final entre Portugal e a Grécia é visto por um total de cinco milhões de pessoas.





2005: A TVI ultrapassa a SIC na liderança de audiências em Portugal. A morte do Papa João Paulo II e a eleição de Bento XVI marca a primeira mudança do trono de São Pedro desde 1978.





2006: Regresso do Festival da Canção após cinco anos de ausência.





2007: O lançamento do iPhone por Steve Jobs revoluciona o consumo de televisão em formato mobile.





2008: Estreia do primeiro remake de uma novela portuguesa, Vila Faia, gravada em alta definição.





2009: Introdução oficial da TDT em Portugal. Em outubro, o Telejornal comemora 50 anos de emissões.





2010: O temporal na Madeira de fevereiro constitui um dos principais eventos do ano, e resultou na morte de cerca de 50 pessoas.





2011: O casamento do príncipe William e de Kate Middleton é acompanhado em todo o mundo, com transmissão em direto em todos os canais generalistas em Portugal.





2012: Início da migração da televisão analógica para digital.





2013: A série da Netflix House of Cards torna-se na primeira série online a vencer um Emmy, marcando o início de uma era de crescimento das séries streaming.





2014: Pela primeira vez, as audiências do cabo ultrapassam a dos canais generalistas, com 27,7% de share, contra 23,5% da TVI, 19,7% da SIC e 20,7% do conjunto dos canais da RTP.





2015: Início das emissões regulares em 16:9 nos canais da RTP.





2016: Portugal vence o Europeu de Futebol , frente à França, com o jogo a ser visto por mais de 3,7 milhões de espetadores, em direto da RTP. Solidificação das séries streaming da Netflix, como Stranger Things e The Crown.

2017: O ano foi marcado por três eventos principais. O primeiro foi a visita do Papa Francisco a Portugal, onde presidiu à canonização dos beatos Jacinta e Francisco Marto, 100 anos após as aparições da Nossa Senhora de Fátima.





O segundo foi a vitória de Salvador Sobral no Festival Eurovisão da Canção, a primeira de Portugal, com a final a ser acompanhada por 1,4 milhões de pessoas.





O terceiro foram os violentos incêndios em Portugal, com destaque para o de Pedrógão Grande, que matou 65 pessoas, o mais mortífero da história do país.





2018: Pela primeira vez, o Festival Eurovisão da Canção realizou-se em Portugal, com a RTP a assumir a produção do certame europeu, a partir da Altice Arena (hoje MEO Arena).





2019: A TVI perde a liderança de audiências para a SIC, pela primeira vez em 14 anos.





2020: O confinamento, devido à pandemia da Covid-19, aumenta a audiência da televisão.





2021: Início das emissões da CNN Portugal, em novembro, a primeira filial de um canal estrangeiro.





2022: Por volta das 3h30, em Portugal Continental, começaram a soar em Kiev as sirenes que indicavam o início de uma invasão em larga escala da Ucrânia por parte da Rússia, que dura até hoje. Durante todo o dia e o seguinte, a emissão da RTP são preenchidos com uma programação especial de informação.





Em setembro, o funeral da rainha Isabel II é transmitida em todo o mundo, para cerca de 4 mil milhões de pessoas.





2024: Os Jogos Olímpicos de Paris contaram com uma audiência total de cerca de 5 mil milhões de pessoas, a maior audiência da história.





2025: O canal da cabo Conta Lá torna-se, com a sua emissão das eleições autárquicas, na primeira televisão portuguesa a recorrer à Inteligência Artificial para analisar os resultados eleitorais.