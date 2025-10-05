"A Memória do Cheiro das Coisas" distinguido em festival de cinema em Marrocos

A Persona Non Grata Pictures sublinhou que a longa-metragem foi reconhecida pelo pelo júri oficial do festival "pela originalidade e subtileza com que o argumento aborda questões do envelhecimento".

O argumento foi escrito pelo próprio realizador e pelo coargumentista Tiago Cravidão, referiu a produtora, num comunicado.

"Este é um filme sobre empatia, sobre aprender a ver o outro, através do diálogo, não como uma ameaça, mas como alguém que tal como nós, tem desejos e aspirações semelhantes aos nossos, por mais diferentes que aparentemos ser", disse António Ferreira, durante a cerimónia de entrega de prémios.

O Festival de Cinema de Tânger decorreu de 01 a 04 de outubro.

"A Memória do Cheiro das Coisas" estreia nos cinemas portugueses a 06 de novembro.

O filme já tinha vencido, em junho, o prémio de melhor ator do Festival Internacional de Cinema de Xangai, no leste da China, para José Martins.

No final, José Martins interpreta "um veterano da guerra colonial forçado a entrar num lar de idosos, onde enfrenta os fantasmas do seu passado e forma um vínculo inesperado com a sua cuidadora negra", segundo a sinopse.

O filme, uma coprodução Portugal-Brasil, apresenta-se como "um retrato poético e intimista de um idoso numa instituição, explorando a fragilidade da condição humana, a inevitabilidade da morte e a busca de redenção", trabalha "questões prementes da sociedade, como o envelhecimento populacional e o racismo estrutural."

"A Memória do Cheiro das Coisas" foi um dos 12 filmes selecionados para a competição oficial da 27.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Xangai.