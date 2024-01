A passagem de Ano em Nova Iorque, Rio de Janeiro, Paris e Londres

Foto: Jeenah Moon - Reuters

No Brasil, milhares de pessoas comemoram a passagem do ano na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O espetáculo de fogo de artificio durou 12 minutos. As pessoas começaram a chegar ao local horas antes da meia noite. O evento obrigou a um reforço por parte das forças de segurança.



Paris festejou o arranque de 2024. A comemoração acontece numa altura em que a cidade se prepara para os Jogos Olímpicos. As luzes foram projectadas no Arco do Triunfo. Foram mobilizados 90 mil polícias.



Em Londres, foi comemorado como manda a tradição. Foi o Big Ben a dar a contagem decrescente para o primeiro segundo de 2024. Não faltou o fogo de artifício junto ao Rio Tamisa.