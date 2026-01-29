A pedido de Trump. Rússia não atacará Ucrânia na próxima semana devido ao frio

"Agradecemos aos Estados Unidos pelos esforços para interromper os ataques ao setor energético neste momento e esperamos que consigam", comentou o presidente ucraniano.





O presidente norte-americano terá apelado “pessoalmente” ao homólogo russo, segundo Trump assegurou aos jornalistas na Casa Branca, para que fossem suspensos os ataques russos em território ucraniano., disse o líder norte-americano, esta quinta-feira.E Trump também não detalhou quando começava ou acabava a suspensão dos ataques, mas garantiu ter informado a Kiev., acrescentou o presidente norte-americano.Volodymyr Zelensky aproveitou a mensagem diária, divulgada nas redes sociais, para agradecer a Trump.Numa outra publicação na rede social X, Zelensky voltou a referir-se à “importante declaração” de Trump sobre a “possibilidade de garantir a segurança de Kiev e de outras cidades ucranianas durante este período de inverno rigoroso”., acrescentou.E devido aos ataques russos, o país tem tido cortes de energia e de aquecimento em várias regiões.A Rússia intensificou os ataques à infraestrutura energética da Ucrânia desde que começou o inverno, como tem feito sempre nos períodos de mais frio desde o início da invasão em 2022.