"A pedofilia não mata ninguém" ao contrário do aborto, diz padre norte-americano

Here’s a photo of the notice received by lawmakers including @repmcentee33 pic.twitter.com/diBYuAVod9 — Ian Donnis (@IanDon) January 31, 2020

Na semana passada,, que votaram a favor da lei do aborto – aprovada no ano passado – de comungar e exercer funções nas celebrações religiosas, como ser padrinho ou ler a liturgia em casamentos ou funerais.– que prevê que o Estado não deve negar ou interferir no direito da mulher em escolher ter um filho ou abortar –, em que os 44 políticos votaram a favor.“De acordo com os ensinamentos da Igreja Católica por 2000 anos, os seguintes membros da legislatura não podem receber a Santa Comunhão, assim como todos os responsáveis do Estado de Rhode Island, bem como os membros do Congresso”, pode ler-se no folheto., declarou o padre à estação de televisão local WJAR.Carol Hagan McEntee, representante do partido Democrata em Rhode Island e um dos nomes presentes na lista, afirmou que o padre “não entende nada, ao afirmar que a pedófila não mata ninguém”.McEntee declarou que o Bucci deveria ter ouvido as vítimas de abuso sexual por elementos da Igreja.A porta-voz da diocese, Carolyn Cronin, declarou à estação de televisão WJAR, que a Igreja Católica fornece instruções detalhadas para os sacramentos. Contudo, é “o dever do pastor aplicá-las na sua paróquia, de acordo com a lei da Igreja”., acrescentou a porta-voz.