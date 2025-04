"A Rússia tem de se mexer" adverte Trump. "Demasiadas pessoas morrem na Ucrânia"

"A Rússia tem de se mexer" exigiu Donald Trump na sua rede Truth Social, lamentando que "demasiadas pessoas morram, milhares por semana, numa guerra terrível e insensata" na Ucrânia.

O emissário do presidente norte-americano, Steve Witkoff, reuniu-se esta sexta-feira com o presidente Vladimir Putin, para insistir na "resolução" do conflito.









a estratégia russa tem sido aumentar os bombardeamentos e as vítimas mortais. Putin tem arrastado a diplomacia sem se comprometer realmente com a suspensão de ataques na Ucrânia. Pelo contrário,

Avanços e recuos

Na quinta-feira, Trump mostrou-se confiante, até porque tem mais tensões a preocupá-lo.

Mas a sua publicação desta sexta-feira parece indicar que os recados que Witkoff traz consigo para o senhor do Kremlin são de advertência, para Putin mostrar alguma boa vontade para solucionar o conflito.

O presidente norte-americano garantiu em campanha eleitoral que, se ele estivesse na casa Branca, a guerra nunca teria começado. Prometeu ainda resolver rapidamente com o conflito e abandonou por isso a estratégia seguida pelo seu antecessor a par dos aliados ocidentais, de pressão sobre a Rússia apoiando a Ucrânia militarmente e financeiramente.

Como pressão sobre o Kremlin, Trump ameaça com movas sanções se a Rússia não consentir na paz.





No fim de março, o presidente norte-americano admitiu à televisão NBC estar "muito enervado" e "furioso" com Vladimir Putin, depois deste ter falado na possibilidade de uma "administração transitória" na Ucrânia, implicando a partida do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

Kiev aceitou os termos do seu acordo, Moscovo arrastou os pés com exigências e não cumpriu.Apesar das negociações diretas com o Kremlin, iniciadas há dois meses, para alcançar um acordo de cessar-fogo, os resultados da Administração Trump no terreno têm sido praticamente nulos., desde que Trump rompeu o isolamento de Moscovo imposto pelo Ocidente após a invasão russa, em fevereiro de 2022. A Administração tenta, desde então, negociar separadamente com o Kremlin e com Kiev, para obter um cessar-fogo."Putin vai ouvi-lo. A conversa irá incidir sobre diversos aspetos da resolução ucraniana. Há muitos aspetos, a temática é muito complexa", declarou o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, citado pela agência Ria Novosti.Apesar do aparente otimismo,"Está a decorrer um processo de normalização de relações e prossegue a procura por uma base de entendimento com vista a uma resolução", declarou. "Continuamos a trabalhar com afinco. Naturalmente, Witkoff irá trazer a Putin alguma coisa do seu presidente".A estratégia de Trump tem sido a de obrigar Kiev a cedências profundas a nível das suas riquezas, ameaçando ainda cortar o auxílio militar. Ao contatar diretamente Vladimir Putin, abriu contudo a porta a compromissos com as exigências russas, que não se alteraram uma vírgula nos últimos três anos.Zelensky tem multiplicado desde o início avisos de impossibilidade de negociar de boa fé com o Kremlin.