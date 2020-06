A violência da polícia norte-americana em números

Nas últimas semanas, as ruas dos Estados Unidos têm sido palco de protestos contra a morte de George Floyd, o afro-americano asfixiado por um polícia no Estado de Minneapolis, e muitas vezes terminam em confrontos entre a polícia e os manifestantes.Floyd, de 46 anos, é apenas uma das muitas vítimas mortas todos os anos às mãos das forças policiais norte-americanas. No entanto, se olharmos para outros países desenvolvidos, incidentes como este são raros.A comparação entre países é de difícil compreensão dada a inexistência de dados oficiais. Por este motivo, a CNN baseou-se em estimativas que, segundo sublinha o meio de comunicação, revelam um cenário alarmante.Uma análise doaos meios de comunicação concluiu que foram registadas 1.348 potenciais mortes relacionadas com detenções entre junho de 2015 e março de 2016 nos Estados Unidos, o que representa uma média de 135 mortes por mês ou quatro por dia. , de acordo com o Ministério da Administração Interna.Para além disso, o número de mortes às mãos de agentes policiais é muito mais elevado nos EUA do que nos restantes países. Segundo dados do FBI, 407 pessoas foram vítimas de “homicídio justificável” em 2018, o que revela um declínio em comparação com anos anteriores.No entanto, os homicídios considerados “justificáveis” não incluem todas as vítimas de violência policial e, de acordo com outras fontes de informação como oou oEm comparação, na Alemanha apenas há registo de 11 pessoas mortas a tiro pela polícia e no Reino Unido apenas de três.

Afro-americanos vítimas de violência policial

Olhando para a questão racial, os números também revelam que entre as vítimas de violência policial estão, na grande maioria, afro-americanos. De acordo com um estudo publicado no

Em 2018, nos EUA, foram detidas mais de 10 milhões de pessoas.

Para além disso,, bem como a maior taxa de prisão per capita. Os 2,2 milhões de reclusos ultrapassam o conjunto da população de Washington, Boston e Miami.Em 2018, a população prisional equivalia a 655 em cada 100 mil pessoas nos EUA, um número bastante díspar dos restantes países do G7. No Reino Unido, a população carcerária era de 140 em cada 100 mil, em Itália de 98 e na Alemanha de 75.. Um gráfico da CNN demonstra que apesar de representarem apenas 12 por cento da população norte-americana, os afro-americanos representam 33 por cento da população prisional.No Reino Unido e no Canadá, por exemplo, existe também uma desigualdade nas percentagens, mas não à escala dos EUA. Em Londres, a população negra representa três por cento da população total do país, mas em termos prisionais correspondem a 12 por cento. Já no Canadá, nove por cento da população prisional é negra, apesar de representarem apenas quatro por cento da população do país norte-americano.Os dados refletem um cenário claro e preocupante de violência policial e racismo nos EUA e são o motivo das manifestações que têm ocorrido no país. A morte de George Floyd mergulhou os EUA numa onda de protestos e violência que continua a ser visível nas ruas por todo o país e também em todo o mundo.

Desde o início dos protestos nos EUA, mais de nove mil pessoas foram detidas e as autoridades impuseram recolher obrigatório em várias cidades, incluindo Washington e Nova Iorque, enquanto o Presidente norte-americano, Donald Trump, já ameaçou mobilizar os militares para pôr fim aos distúrbios nas ruas.