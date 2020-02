Abertura de festival de música no Chile marcada por protestos

O protesto surgiu na sequência dos conflitos sociais que ocorrem no país desde 18 de outubro do ano passado.Cento e cinquenta manifestantes, muito deles encapuzados, provocaram perturbações nas proximidades do evento, nomeadamente em lojas e no hotel O'Higgins, onde estão hospedados vários artistas.Testemunhas afirmaram que os funcionários do hotel tentaram impedir a entrada dos manifestantes usando extintores de incêndio.Entre as lojas atacadas estão duas concessionárias de carros e escritórios vandalizados. Quinze pessoas foram presas e 23 polícias ficaram feridos, revelaram as autoridades locais.A polícia realizou uma forte operação de segurança em todo o festival através do recurso a gás lacrimogéneo e jatos de água, afirmou a AFP.O governador local já classificou os distúrbios como uma forma de “vandalismo”.

O que está por detrás dos protestos?

Os protestos ocorreram quatro meses depois de uma série de manifestações contra o governo chileno. O motivo da revolta residiu no aumento do preço dos bilhetes do metro na capital.A rebelião rapidamente assumiu grandes proporções, transformando-se numa denúncia de desigualdades referentes aos custos de saúde e ao financiamento da educação.A constituição chilena, que remonta ao regime militar do general Augusto Pinochet, também foi criticada pelos manifestantes.Apesar de o Presidente Sebastián Piñera já ter concordado em agendar um referendo para mudar a constituição, o povo afirma que essa medida não é suficiente e acusa o governo chileno de não o ouvir.