Abstenção no Brasil caiu para o nível mais baixo desde 2006

A percentagem de abstenção, 19,2%, foi a mais baixa registada numa segunda volta das eleições presidenciais desde as eleições de 2006, quando o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi reeleito pela primeira vez frente a Geraldo Alckmin, atual vice-presidente de Lula.

De acordo com os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, com 99,99% dos votos apurados, 128,2 milhões de brasileiros foram às urnas, enquanto 30,5 milhões não votaram nas eleições que reelegeram o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com 52% dos votos válidos, contra 48% do candidato de extrema-direita, Flávio Bolsonaro.

Ao celebrar a mobilização eleitoral, o candidato vitorioso declarou que a votação registou "o menor número de abstenções da história" e "o menor número de votos nulos".

"Quero agradecer às pessoas idosas. Vi muitas cenas de pessoas sendo carregadas pelos seus netos para irem votar. Conseguimos convencê-las de que o voto era muito importante para assegurar o voto no país", afirmou Lula da Silva.

Na primeira volta, realizada no passado dia 04 de outubro, a participação atingiu os 78,9% e a abstenção foi de 21,1%, o que significou a ausência das urnas de mais de 33 milhões de eleitores.

Depois de ter ficado 2,2 milhões de votos atrás do filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula liderou uma campanha empenhada em mobilizar o eleitorado que se absteve.

Por outro lado, este domingo registaram-se 1,4 milhões de votos em branco, o que corresponde a 1,12% do total, e 2,7 milhões de votos nulos, ou seja, 2,12% do total apurado.espriella,

Em ambos os casos, verificou-se uma redução em relação à primeira volta; no que diz respeito aos votos nulos, de cerca de 950.000 boletins, e dos votos em branco de 870.000.

No Brasil, o voto é obrigatório, por determinação da Constituição de 1988, mas há três exceções: os maiores de 70 anos, os jovens de 16 e 17 anos e os analfabetos, para quem o voto é facultativo.

Apesar da obrigatoriedade, é possível justificar facilmente a ausência nas urnas através da internet e sem qualquer consequência legal.

Se este trâmite não for efetuado, é aplicada uma multa ao eleitor, mas o valor da mesma é muito baixo: 3,51 reais (0,70 dólares ou 0,60 euros).