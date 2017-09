Acabou o mistério. Animal que apareceu no Texas é uma enguia

RTP14 Set, 2017, 16:51 | Mundo

A carcaça do animal tinha sido encontrada por Preeti Desai, do The National Audubon Society, enquanto ajudava na limpeza na praia do Golfo do México, após a passagem do furacão Harvey.



Para descobrir de que animal se tratava, Preeti Desai tinha publicado uma fotografia no Twitter que correu mundo.





Okay, biology twitter, what the heck is this?? Found on a beach in Texas City, TX. #wildlifeid pic.twitter.com/9IUuuL65qh — Preeti Desai🌿 (@preetalina) 6 de setembro de 2017

Um biólogo acabou por identificar o curioso animal como sendo uma enguia da espécie, da família, pertencente à ordem dosA página oficial dorefere que esta espécie de enguia tem o corpo comprimido na parte traseira, a cabeça longa, o focinho curto e os dentes grandes. Pode atingir profundidades até os 91 metros.The, de que faz parte Preeti Desai, é uma organização que protege a natureza, recorrendo ao ativismo social. A principal missão é proteger pássaros que vivem perto da água.O furacão Harvey atingiu os Estados Unidos no fim de agosto, deixando várias pessoas desalojadas e um rasto de destruição.