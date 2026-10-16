Acampamento em Madrid resiste à terceira tentativa de despejo sem aval judicial



A resposta legal do Tribunal de Justiça de Madrid favorece os ativistas e o direito à reunião e à manifestação pacífica daqueles que, desde o anúncio de despejo de Maricarmen Abascal, se juntaram naquela praça para exigir soluções.



No sentido oposto, a Comunidade de Madrid insiste na desocupação do local. À terceira tentativa, sem sucesso, de desalojar as 1800 tendas, o governo regional começa a esgotar todas as vias legais para desmobilizar a população.



De acordo com a vice-presidente da autarquia da cidade, já foram emitidas 180 multas - 76 ao abrigo da Lei da Segurança dos Cidadãos e as restantes relacionadas com a limpeza da via pública.



Esta sexta-feira, a estação de metro do Sol está encerrada para trabalhos "urgentes" de limpeza, devido às "condições insalubres causadas", que a autarquia atribui aos manifestantes instalados na praça.



O protesto provocou um momento de especial tensão política no país, que, a 29 de novembro, é chamado às urnas antecipadamente.

Na capital espanhola, os manifestantes contra a crise na habitação resistem na emblemática praça do Sol, onde dormem, acampados, há três semanas.Apesar de viverem em condições desafiantes,