Acampamento pela Habitação. Câmara de Madrid acusa Governo de Sánchez de "negligência"

Desde sábado à noite que cerca de 300 tendas permanecem montadas na Puerta del Sol, em Madrid, após a manifestação de apoio a Maricarmen — a idosa despejada da sua casa esta semana — e em defesa do direito à habitação.

Acampamento passa a segunda noite no centro de Madrid

Estão acampadas entre 500 a mil pessoas.



Os participantes garantem que o protesto não tem data para acabar, mas no calendário está marcada a próxima terça-feira como uma data-chave no calendário, pois espera-se que, nesse dia, o Conselho de Ministros aprove um decreto-lei sobre a habitação.

Ana Romeu

Sánchez responde a Maricarmen

Rendas duplicaram em dez anos

O caso desta idosa de mais de 80 anos ilustra de forma brutal as dificuldades habitacionais que assolam Espanha, onde as rendas de curta duração para turistas — como a Airbnb — e os "fundos abutres" são acusados ​​de inflacionar os preços e reduzir a oferta.

Madrid concentra estas tensões de forma particular. Apontada como a cidade mais procurada para o mercado imobiliário de luxo em 2025 e 2026, a capital espanhola possui um parque habitacional social tão reduzido que alguns apartamentos sociais são distribuídos através de sorteio.





c/Agências

“A”, afirmou a autarquia em comunicado,“Enquanto não houver distúrbios, não cabe à Polícia Nacional atuar”, afirmou o delegado do Governo, Francisco Martín., lembrando ainda que, em 2011, durante o protesto do movimento 15M, as desocupações “foram organizadas e coordenadas pela Delegação do Governo”.e apontou que a situação é “consequência direta da omissão e da falta de diligência da Delegação do Governo e do Ministério do Interior, ou talvez de uma decisão deliberada de permitir que tal ocorresse”.A Delegação do Governo em Madrid informou que não tem qualquer informação oficial e direta de que a Câmara Municipal da capital ou o Governo Regional tenham solicitado a desocupação da Puerta del Sol. Também não há previsão de atuação por parte da Polícia Nacional enquanto não ocorrerem incidentes.Por isso, e para saber se este facto resultou de uma ordem direta do delegado do Governo, a Câmara Municipal de Madrid exige uma explicação à Delegação e ao Ministério do Interior”.Neste sentido, a. “Esta manifestação, no entanto, deve adequar-se ao que foi comunicado pelos organizadores e ao que foi autorizado, o que não aconteceu desta vez”, apontou.Centenas de pessoas passaram a segunda noite acampadas no centro de Madrid, apesar da descida das temperaturas e da previsão de chuva, para exigir medidas contra a crise da habitação.O Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, organizador do acampamento, exige que o decreto inclua medidas como contratos de arrendamento por tempo indeterminado e a suspensão de despejos sem alternativa habitacional.No entanto, segundo a correspondente da RTP em Espanha,. É uma medida que não está em cima da mesa.No centro da praça, os organizadores montaram uma cozinha comunitária e um centro logístico, onde são distribuídos água e comida aos participantes.Maricarmen Abascal, de 87 anos, despejada da sua casa após a venda fracionada do prédio onde vivia, tinha apelado aos espanhóis para se juntarem à luta numa mensagem vídeo publicada antes da manifestação de sábado.O chefe do Governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez, respondeu-lhe no domingo: "Ontem, Maricarmen gravou um vídeo e pediu ao governo de Espanha — e a mim, em particular — que apresentássemos, na próxima terça-feira, um decreto-lei real para começar a aliviar a situação de emergência habitacional vivida por (...) milhões e milhões de espanhóis e espanholas".. E peço aos grupos parlamentares que façam um último esforço para que seja aprovado no Parlamento nacional", continuou, durante um comício organizado pelo Partido Socialista visando as próximas eleições autárquicas e regionais, também previstas para 2027.Maricarmen Abascal foi obrigada a abandonar o apartamento onde vivia há 70 anos depois de uma empresa imobiliária ter comprado o imóvel e aumentado a renda em 275 por cento, elevando-a para 2.650 euros, segundo o Sindicato de Habitação de Carabanchel., segundo o portal imobiliário Idealista. No caso de compra, o valor está agora nos 2.355 euros, um aumento de mais de 50% no mesmo período, de acordo com os dados oficiais.