Ação humana e combustíveis fósseis são `causa indiscutível` para fenómenos climáticos extremos

Numa altura de temperaturas elevadas em vários países, com grandes incêndios em Itália e na Grécia, os cientistas estabelecem uma relação directa, entre as alterações climáticas e as intensas ondas de calor que se fazem sentir. Neste sentido uma investigação, divulgada esta terça-feira, aponta a ação humana e o recurso aos combustíveis fósseis, como causa indiscutível, para estes fenómenos extremos do clima.