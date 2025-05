Ação israelita "verdadeiramente sombria". Holanda pede a Bruxelas para rever acordo comercial com Telavive

EUA desvendam novo plano para entrega de ajuda a Gaza

As autoridades israelitas dizem que o bloqueio tem como objetivo forçar o Hamas a libertar reféns ainda mantidos em Gaza desde o ataque sem precedentes do movimento islâmico, a 7 de outubro de 2023.

c/agências

Numa carta enviada à chefe da diplomacia europeia, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Holanda, Caspar Veldkamp, pede uma revisão urgente do acordo de livre comércio entre a UE e Israel devido ao bloqueio da ajuda à Faixa de Gaza.Esta é uma mudança de posição da parte da Holanda, que tem sido um dos aliados mais leais a Israel dentro do grupo dos 27. Anteriormente, o governo holandês chegou a liderar ações para bloquear a discussão sobre a suspensão do acordo de associação UE-Israel, uma medida defendida com mais persistência por Irlanda e Espanha.Agora, Veldkamp condena as restrições de Israel à entrada de ajuda humanitária em Gaza.Veldkamp disse que o governo holandês vetará qualquer extensão do plano de ação UE-Israel, que implementa um acordo de associação que entrou em vigor em 2000.Várias ONG têm vindo a pressionar a UE a assumir uma posição mais firme, mas nenhuma iniciativa foi tomada para suspender o acordo com Israel.Veldkamp espera que esta questão seja discutida na reunião informal de dois dias de ministros dos Negócios Estrangeiros da UE que vai decorrer na Polónia, a partir da próxima quarta-feira.Israel, que acusa o Hamas de desviar ajuda, sugeriu ainda a sua distribuição em centros controlados pelo exército, uma proposta amplamente criticada pela ONU e pelas organizações humanitárias.O embaixador Mike Huckabee afirmou que vários parceiros já se tinham comprometido a participar no acordo de ajuda, mas recusou-se nomeá-los e a detalhar como é que este mecanismo funcionaria sem um cessar-fogo, dizendo que os pormenores seriam divulgados nos próximos dias."Os israelitas estarão envolvidos no fornecimento da segurança militar necessária porque é uma zona de guerra, mas não estarão envolvidos na distribuição de alimentos ou mesmo no transporte de alimentos para Gaza", disse o embaixador norte-americano.Questionado sobre se o fornecimento de ajuda dependia da restauração do cessar-fogo, Huckabee disse: "A ajuda humanitária não dependerá de mais nada para além da nossa capacidade de levar alimentos a Gaza".O Tikva Forum, um grupo israelita extremista que representa alguns familiares de reféns mantidos em Gaza, criticou o anúncio, dizendo que as entregas de ajuda deveriam estar condicionadas à libertação dos 59 prisioneiros mantidos em Gaza pelo Hamas.O anúncio sobre o novo plano de ajuda foi feito agora, nas vésperas da visita do presidente norte-americano ao Médio Oriente.No início desta semana, Trump prometeu que faria um "anúncio muito, muito grande" antes da sua viagem ao Médio Oriente, mas recusou dar qualquer indicação sobre a natureza dessa comunicação.