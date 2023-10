Acesso à Internet restabelecido na Faixa de Gaza

"Dados de rede em tempo real mostram que a ligação à Internet está a ser restabelecida na Faixa de Gaza", disse na rede social X (antigo Twitter) a Netblocks, que monitoriza a conectividade dos utilizadores e a censura na Internet.

⚠️ Confirmed: Real-time network data show that internet connectivity is being restored in the #Gaza Strip; service was disrupted on Friday amid heavy bombardment by Israel, leaving most residents cut off from the outside world at a critical moment 📈 pic.twitter.com/I7hBa9L9I9