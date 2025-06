"Acho que a Ucrânia pode vencer". Cimeira da NATO centrada na invasão russa

Modo de investir em Defesa é tão importante como o montante

"Isto é vital para uma dissuasão credível, e a União Europeia tem um papel importante a desempenhar neste domínio. Enquanto a NATO estabelece os padrões e os objetivos de capacidade para os aliados, a nossa União pode ajudar a ligar os pontos entre as diferentes indústrias, entre civis e militares e entre países da NATO e países não pertencentes à NATO", realçou.











Volodymyr Zelensky considerou que Vladimir Putin precisa de continuar a guerra no território ucraniano para assegurar que não é deposto: “Enquanto Putin conseguir matar, Putin vive.”





Numa altura em que começa em Haia a cimeira da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Zelensky pediu mais meios em defesa aérea, nomeadamente drones, pedindo liderança europeia na produção de drones.

, disse Mark Rutte quando recebeu Volodymyr Zelensky na chegada à cimeira da NATO.Num encontro à margem da cimeira, o secretário-geral da NATO garantiu ao chefe de Estado ucraniano que se esperam “decisões relevantes sobre a Ucrânia” e que a adesão do país à Aliança Atlântica é “um caminho irreversível”.Posteriormente, numa conferência de imprensa conjunta, Rutte declarou queNo mesmo sentido, o ministro polaco dos Negócios Estrangeiros considerou que “Putin acordou um gigante” e que, por isso, agora é preciso “gastar mesmo dinheiro em Defesa”. Radosław Sikorski disse ainda que o foco é ajudar a Ucrânia a vencer a agressão russa., declarou na cimeira o governante polaco.À margem deste encontro de aliados da NATO, o indicado pelo presidente norte-americano para se tornar o principal general dos Estados Unidos na Europa afirmou que acredita que a Ucrânia pode prevalecer contra a invasão russa.disse o Tenente-General da Força Aérea, Alexus Grynkewich, citado pela Reuters.“Acho que sempre que a nossa própria terra natal é ameaçada, lutamos com uma tenacidade que é difícil de descrever”.Todos os participantes têm como clara a necessidade de aumentar o investimento em Defesa, numa altura de incerteza e de conflitos geopolíticos. Num discurso durante a cimeira, esta terça-feira, a presidente da Comissão Europeia recordou que a forma como se investe é “tão importante” como o montante e que é necessário rever o papel da União Europeia na ligação das indústrias dos países da NATO, realçou Ursula von der Leyen.A líder do executivo comunitário considerou ainda que a invasão da Ucrânia pela Rússia "mudou [o conceito tradicional] a guerra" e que, se por um lado, "consumiu mais equipamento do que qualquer outra", por outro lado, algumas "batalhas foram vencidas ou perdidas devido ao '', aos sistemas de interferência e à Inteligência Artificial". Nesse sentido,