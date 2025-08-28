Acidente com autocarro causa quatro mortos e 29 feridos na província angolana de Malanje
O capotamento de um autocarro causou hoje quatro mortos e 29 feridos, na província angolana de Malanje, vindo do Dundo e com destino à capital do país, Luanda, avançou a Polícia.
Segundo o chefe de trânsito e segurança rodoviária do município de Cacuso, inspetor-chefe Gaspar Kahungo, o acidente ocorreu durante a madrugada numa altura em que chovia.
O responsável salientou que dos quatro mortos dois eram crianças, tendo os feridos sido transportados para o hospital municipal de Cacuso para os primeiros socorros e posteriormente para o Hospital Geral de Malanje.
Gaspar Kahungo destacou que o autocarro partiu da cidade do Dundo, capital da província da Lunda Norte e chegou a Malanje por volta das três da manhã.
Os acidentes de viação são a segunda causa de morte em Angola, depois da malária, e são a principal causa de deficiência física no país.
De acordo com dados da Polícia Nacional, o país registou de janeiro a maio deste ano, 1.203 mortos num total de 5.084 acidentes de viação.