Acidente com autocarro no Brasil provoca mais de 20 mortos

Os bombeiros de Minas Gerais adiantaram que 13 pessoas foram levadas para hospitais próximos da cidade de Teófilo Otoni.





O autocarro de passageiros tinha partido de São Paulo e transportava 45 passageiros. Segundo as autoridades, o pneu do autocarro rebentou, o que levou o motorista a perder o controlo da viatura, que colidiu com um camião.







Um veículo ligeiro também embateu com o autocarro. Os três ocupantes sobreviveram.