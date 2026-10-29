Acidente com helicóptero militar italiano faz vários mortos na Bósnia





"Os serviços de emergência estão no local procurando controlar a situação. A Eufor está a conduzir uma investigação completa e aprofundada sobre este acidente e comunicará mais informações assim que forem confirmadas e no momento apropriado".



Num primeiro comunicado, a Eufor tinha explicado que a aeronave se tinha despenhado "durante uma operação de rotina", precisando que nenhum civil foi ferido e que nenhum dano foi causado pelo acidente.



Vários meios de comunicação locais partilharam fotos dos destroços do helicóptero num terreno plano e ajardinado, na localidade de Gorica, perto de Brčko, 180 km a norte de Sarajevo.

c/ agências

De acordo com um comunicado oficial, morreram vários militares da força europeia na Bósnia (Eufor), havendo ainda a registar feridos graves no acidente com um helicóptero militar italiano a operar naquele país dos Balcãs.A morte de várias pessoas no acidente com o helicóptero da Eufor foi confirmada num comunicado do comando da Eufor a partir de Sarajevo."A Eufor confirma que um CH-47 Chinook italiano da Eufor se despenhou no acidente ocorrido esta quinta-feira em Brčko (nordeste). Na sequência do acidente, vários membros do pessoal da Eufor perderam tragicamente a vida e outros ficaram gravemente feridos", aponta o texto, enviado à AFP.Segundo meios de comunicação locais, três membros da tripulação terão morrido e doze ficado feridos, mas o comunicado não especifica a nacionalidade das vítimas, pedindo ao mesmo tempo que os bósnios "se abstenham de qualquer especulação em torno de nacionalidades e identidades do pessoal da Eufor envolvidos" neste acidente.