Acidente de autocarro causa pelo menos 19 mortos e 40 feridos na Nicarágua

O acidente, que ocorreu perto de Rancho Grande, uma localidade do departamento de Matagalpa, a norte da capital Manágua, provocou "19 mortos" e cerca de 40 feridos, segundo o portal de notícias estatal El 19 Digital.

De acordo com o portal, que citou dados do Ministério da Saúde, as dez crianças que morreram tinham entre 4 e 16 anos.

As autoridades disseram que o veículo estava a exceder o limite de velocidade e que a polícia deteve o motorista depois de este ter tentado fugir.

"Estamos comovidos, partilhamos inteiramente (...) a dor destas famílias e apelamos a um maior rigor na aplicação das leis para estes meios de transporte", disse a vice-presidente da Nicarágua, Rosario Murilo.

O motorista aparentemente perdeu o controlo do veículo, que transportava cerca de 70 pessoas, e depois "capotou" numa ponte, disse a também esposa do Presidente Daniel Ortega ao canal oficial de televisão Canal 4.

De acordo com imagens difundidas pelos meios de comunicação social, o autocarro, que se dirigia da cidade de Waslala para Matagalpa, para um retiro espiritual, embateu contra uma ponte e ficou cravado numa rampa metálica da autoestrada.