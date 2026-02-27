Acidente de elétrico em Itália faz vários mortos e feridos. "Pensei que fosse um terramoto"

O elétrico de última geração circulava lotado pela linha 9, na Viale Vittorio Veneto, por volta das 16h00 (hora local, 15h00 GMT), quando descarrilou e colidiu com um edifício. Um dos morto foi identificado como um homem nascido em 1966, o outro será um sem-abrigo, ainda por identificar. Pelo menos 39 pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave, e foram levadas para os hospitais Policlinico, Niguarda, Fatebenefratelli e San Raffaele.







Os passageiros relataram ter ouvido um barulho debaixo do elétrico, após o qual este saiu dos carris, ganhou velocidade e colidiu com a lateral de um edifício.





"Pensei que fosse um terramoto. Estava sentado e caí no chão, juntamente com os outros passageiros", disse um homem à agência de notícias Ansa. "Foi terrível".



"Embarquei na primeira paragem, [Piazza della] Repubblica", disse uma passageira ao jornal Corriere della Sera. "Eu estava de pé ao lado do condutor, e todos eles chocaram contra mim".



"Só ouvi um estrondo enorme", disse Anna, de 27 anos, que estava num escritório próximo, citada pela AFP. "Vi que um pedaço do elétrico tinha entrado numa loja."



As equipas da Defesa Civil montaram uma tenda no local para prestar auxílio aos feridos. Várias ambulâncias foram chamadas e há relatos de pessoas presas nos destroços.





"Enquanto aguardamos para perceber como pôde ocorrer um evento tão grave, que, infelizmente, segundo os primeiros relatos, resultou na morte de duas pessoas, agradeço à equipa de resposta a emergências que prontamente prestou assistência a todos os cidadãos envolvidos no acidente", reagiu Guido Bertolaso, Conselheiro de Bem-Estar da Lombardia.



A AREU, Agência Regional de Emergências, informou que foram enviados em socorro três ambulâncias, um carro de paramédicos, 13 ambulâncias e dois veículos de coordenação de emergência.









Não é claro o que causou o descarrilamento, embora os relatos dos meios de comunicação social sugeram que o elétrico fez uma curva apertada demasiado depressa, ao sair da Viale Vittorio Veneto, descarrilando. O presidente da Câmara de Milão, Giuseppe Sala, e outras autoridades municipais estão também no local.Não é claro o que causou o descarrilamento, embora os relatos dos meios de comunicação social sugeram que o elétrico fez uma curva apertada demasiado depressa, ao sair da Viale Vittorio Veneto, descarrilando.





A empresa de transportes ATM afirmou em comunicado estar "profundamente abalada" com o incidente e manifestou solidariedade às vítimas e aos seus familiares.



O acidente ocorre numa altura em que a cidade está repleta de visitantes internacionais, celebridades e jornalistas para a Semana da Moda de Milão.



O elétrico de três carruagens é um dos novos modelos bidirecionais com cabines de condução em cada extremidade, introduzidos na cidade há poucas semanas, segundo o jornal Corriere della Sera.

