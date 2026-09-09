Acidente em Cabo Verde. Parlamento envia condolências a "país irmão unido a Portugal"

O projeto de pesar, apresentado pelo presidente do parlamento, José Pedro Aguiar-Branco, foi aprovado por unanimidade em Comissão Permanente -- órgão que funciona durante a interrupção do funcionamento efetivo da Assembleia da República.

O texto lembra que no passado sábado "ocorreu um trágico acidente de viação na localidade de Campanas de Cima, no município de Santa Catarina do Fogo, na Ilha do Fogo, em Cabo Verde", quando um autocarro caiu de uma ravina e "vitimou mortalmente 25 pessoas, a maioria das quais crianças e jovens, e deixou vários feridos, alguns em estado grave".

"Esta tragédia abalou profundamente o povo cabo-verdiano e provocou manifestações de solidariedade internacionais, que se estenderam a Portugal e à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa", lê-se no texto.

Com a aprovação deste voto, a Assembleia da República manifestou "pesar pelas vítimas deste acidente" e prestou "homenagem à memória de todos os que perderam a vida".

"Endereça sentidas condolências às famílias enlutadas, aos feridos e a todo o povo de Cabo Verde, país irmão unido a Portugal por laços históricos, culturais e humanos de particular proximidade", lê-se no projeto apresentado pelo presidente do parlamento.

O despiste de um autocarro, na noite de sábado, na ilha cabo-verdiana do Fogo, causou 25 mortos e vários feridos.

O autocarro transportava alunos que regressavam de um passeio quando saiu da estrada e caiu de uma altura de cerca de 30 metros.