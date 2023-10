Acidente em Veneza. Pelo menos 21 mortos e 12 feridos em despiste de autocarro

Foi ativado em Veneza o protocolo de "emergências graves" que prevê a disponibilização de todas as urgências hospitalares e a chamada ao trabalho de pessoal de reforço.





"Uma grande tragédia atingiu a nossa comunidade esta tarde. Ordenei imediatamente que a cidade entrasse em luto em memória das numerosas vítimas que se encontravam no autocarro tombado. Uma cena apocalíptica, não há palavras", disse o presidente da Câmara de Veneza, Luigi Brugnaro, na rede social X (ex-Twitter), sobre o acidente na localidade de Mestre.



Na sequência do acidente, que ocorreu pouco depois das 19:30 locais (18:30 em Lisboa), na ponte pedonal de Vespa, várias ambulâncias e equipas de bombeiros concentraram-se no local, enquanto o tráfego ferroviário foi bloqueado entre Mestre e a estação de Santa Lucia, em Veneza.



c/ Lusa