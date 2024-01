Acidente entre camião e autocarro de turismo provoca 24 mortos no Brasil

O acidente aconteceu na estrada BR-324, perto da cidade de Gavião, localizada a 290 quilómetros de distância de Salvador, capital da Baía, cerca das 22:30 locais (01:30 em Lisboa).

Vinte e um passageiros do autocarro e três pessoas que estavam no camião morreram.

Pelo menos seis feridos foram transferidos para hospitais locais, mas ainda não há atualização sobre o seu estado de saúde.

As autoridades locais ainda não divulgaram informações sobre as causas do acidente.

Equipas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar (PM) da Baía e Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para as operações de socorro.